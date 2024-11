Nerdpool.it - Star Wars: Andor – Lo showrunner racconta le origini dell’iconica location nella seconda stagione

Ladi– ora intitolata: AStory – è in arrivo su Disney+ nell’aprile del prossimo anno e, quando l’attesa serie tornerà, non si limiterà a riportare gli spettatoristoria di Cassian, ma anche in un luogo iconico dell’universo di: Yavin IV. Parlando con Empire, lodella serie Tony Gilroy ha rivelato che la serie tornerà in questo luogo e approfondirà le suein un modo mai affrontato prima.“Voglio dire, dobbiamo finire a Yavin, giusto?”. Disse Gilroy. “Quindi, racconteremo la storia di Yavin. Nessuno ha mai affrontato Yavin nel modo in cui lo faremo noi”.Ladiche si reca a Yavin è un evento importante per alcuni motivi. Come i fan diben sanno, Yavin è il luogo in cui si trova la base dei Ribelli nel film originale di: Una nuova speranza, in cui fu combattuta la Battaglia di Yavin che alla fine portò alla distruzione della Morte Nera.