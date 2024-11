Justcalcio.com - Stadi che hanno ospitato le finali di Champions League

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.La finale diè l’appuntamento più importante nel calendario dei club di calcio europeo.Prima di ogni edizione della competizione continentale, viene scelta la sede della partita e inizia il viaggio verso quella città.Per poter ospitare una finale di, unoo deve essere considerato unoo di categoria 4 secondo i regolamenti sulle infrastrutture deglidella UEFA. In passato, però, non esistevano regole così rigide.Ecco uno sguardo ad alcuni deglicheledio di Coppa dei Campioni e quali squadrevinto quelle partite.