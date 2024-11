Gaeta.it - Sigep World: La fiera del foodservice in arrivo a Rimini dal 18 al 22 gennaio 2025

Dal 18 al 22ospiterà, un evento internazionale di riferimento per gli operatori del. Nella recente presentazione tenutasi all'Ambasciata italiana di Berlino, è stato messo in luce il potenziale di questo expo, che sta rapidamente acquisendo una dimensione globale. Con l'ausilio di ICE Agenzia e Italian Exhibition Group, il roadshow ha unito istituzioni e protagonisti del settore per presentare le opportunità offerte da questa manifestazione, attesa con interesse sia in Italia che all'estero.Un'edizione che abbraccia il mercato delLa presentazione berlinese ha visto la partecipazione di Marco Carniello, chief business officer di IEG, il quale ha illustrato come il settore delin Germania stia rispondendo ai cambiamenti globali.