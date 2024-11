Gaeta.it - Sicurezza stradale al centro del VI congresso Simce: l’importanza delle sinergie istituzionali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Larappresenta una priorità in Italia, un argomento che coinvolge istituzioni, associazioni di categoria e professionisti del settore. In questo contesto, si è svolto a Roma il VIdella, la Società Italiana Medici Certificatori, riconosciuta dal Ministero della Salute. L’evento ha riunito vari attori del panorama della, con l’obiettivo di rafforzare collaborazioni e discuterestrategie più efficaci per ridurre gli incidenti e promuovere una cultura delladella collaborazione tra istituzioni e associazioniDurante la conferenza, Alfredo Boenzi, segretario nazionale dell’UNASCA, ha sottolineato come lasia un tema che richiede l’impegno di tutti. Ha affermato che la presenza della, già ben riconosciuta nel settore nautico, rappresenta un’opportunità per discutere e sviluppare progetti comuni.