Se l’Europa si vota al caos fa solo il gioco di Trump e delle forze populiste

Quello che si è mosso con epicentro Mar-a-lago è un movimento tellurico planetario. Ogni giorno si registra una scossa in questo senso. Mentre Donaldva formando una squadra di governo agghiacciante – si legga la descrizione che ne ha fatto qui Christian Rocca –si auto-sgretola per responsabilità innanzi tutto dei popolari di Manfred Weber, che a Bruxelles si stanno spostando a destra, e il vento che soffia dagli Stati Uniti potrebbe sospingerli ancora di più in quella direzione.Il gran trambusto che stanno facendo contro la socialista Teresa Ribera, indicata dai socialisti come una dei vicepresidenti della Commissione europea ne è un segno evidente. Ci torneremo. In generale, è impossibile non condividere l’analisi di Cécile Prieur, direttrice editoriale di Nouvel Observateur: «La vittoria diè un colpo fatale ai fragili equilibri geopolitici derivanti dalla Seconda Guerra Mondiale e alla speranza che gli Stati Uniti restino il modello della democrazia occidentale.