Scopri Gold Digga il nuovo singolo dei GRIME SPITTERZ

Dal 15 novembre 2024 sarà disponibile su tutti gli store digitali e in rotazione radiofonica “”, ildeiche sottolinea senza mezzi termini che non c’è posto per chi si unisce al gruppo solo per opportunismo o per moda.“”, IldeiSiamo entusiasti di annunciare che dal 15 novembre 2024, “”, ildei, sarà disponibile su tutti gli store digitali e in rotazione radiofonica. Questo brano rappresenta una vera e propria innovazione nel panorama musicale odiernoUn Brano di Rottura“” si distingue come un brano di rottura. Il duo, composto da Adriano Carlucci e Salvatore Federico, propone testi cinici e incisivi, intrecciati a un sound che trae ispirazione dalle dinamiche della Drum’n’Bass e delle sonorità Neo Jungle.