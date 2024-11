Thesocialpost.it - Sardegna, Ignazio muore travolto da tre auto mentre attraversa la strada

La vittima dell’incidente verificatosi giovedì sera intorno alle 17:30 al chilometro 26 della Statale 197, tra Furtei e Sanluri, eraCasula, un uomo di 61 anni residente a Quartu.stavando la carreggiata, Casula è statoda un pick-up che lo ha proiettato al centro della. In seguito, è stato colpito da altri due veicoli; il primo ha continuato la sua corsa senza fermarsi,il guidatore del secondo si è arrestato per allertare i soccorsi.Le ricerche si concentrano anche sull’individuazione del veicolo che si è allontanato senza prestare aiuto.Leggi anche: Jannik vince il terzo match di fila a Torino: Medvedev battuto in due set e semifinali da primo nel gironeNonostante l’intervento rapido di un’ambulanza del 118, il sessantunenne è deceduto prima di poter ricevere le cure necessarie.