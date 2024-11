Formiche.net - Replicator 1.2. Ecco la nuova tranche di droni annunciata dal Pentagono

Dalsono arrivate nuove informazioni sul programma. La vice-segretaria alla Difesa Kathleen Hicks ha annunciato mercoledì 13 novembre una serie di nuovi sistemi che andranno a comporre l’estesa rete unmanned che Washington intende mettere in piedi nel teatro Indo Pacifico per contrastare la superiorità numerica di cui gode la Repubblica Popolare Cinese. Questa seconda, definita dalla segretaria come “1.2”, includerà sistemi capaci di operare nel dominio aereo e in quello marittimo, tra cui il Ghost-X e l’Altius-600 prodotti da Anduril Industries e il C-100 prodotto da Performance Drone Works. Anche il progetto di Enterprise Test Vehicle portato avanti dall’Air Force and Defense Innovation Unit andrà a comporre la rete di. Hicks ha specificato che nellasono inclusi sistemi aggiuntivi che rimangono “classificati”, tra cui capacità di attacco a lungo raggio a basso costo e sistemi marittimi senza equipaggio.