Recensione del libro Indecifrabili di Monica Giovatore

di “” di” diè un testo che affronta con competenza e sensibilità le sfide e la complessità dell’adolescenza. Pubblicato da PM Edizioni, questosi distingue per il suo approccio scientifico, pratico ed empatico al mondo dei ragazzi in crescita, rivolgendosi principalmente a genitori, educatori e chiunque abbia il compito di accompagnare un adolescente in questa fase delicata.Ilsi apre con una prefazione di Roberta Bruzzone, che mette in luce l’importanza del lavoro dinel decodificare l’universo adolescenziale, sempre più complesso e, talvolta, pericoloso. La scrittura dialterna una base rigorosamente scientifica a una narrazione che non perde mai di vista la dimensione umana, mostrando come la ribellione e l’apparente disconnessione degli adolescenti possono essere comprese alla luce dello sviluppo cerebrale e delle trasformazioni psicologiche.