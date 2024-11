Ilrestodelcarlino.it - Petroselli campione di ornitologia

Montefano, un comune ricco di tradizioni e talenti, può vantare un vero e proprionel campo dell’: Davide(nella foto) che ha vinto il primo premio al Campionato Europeo di, svoltosi a Trevignano Udinese, nella categoria "Carduelid’ in Show" con il suo esemplare "Organetto Cabaret X Cardellino Parva". Pochi giorni prima, Davide ha partecipato alla 34ª edizione di Fringillia + Ibridia Valconca, una delle manifestazioni più prestigiose per fringillidi e loro ibridi in Italia. Qui, ha ottenuto risultati straordinari, conquistando il 1º, 2º, 3º e 4º posto con la specie "Organetto Rostrata". Queste vittorie sono un chiaro segno della sua dedizione e della sua abilità nell’allevamento di uccelli. Non è la prima volta che Davide si distingue in competizioni di alto livello.