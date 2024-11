Thesocialpost.it - “Nessuno si offenda” Incredibile Parenzo: perché porta 3 scimmiette in diretta

Leggi su Thesocialpost.it

David, ultimamente, sa come rubare la scena. Da quando è al timone de “L’aria che tira“, il talk show politico di La7 in onda al mattino, ogni giorno se ne inventa una. Stavolta si è presentato in studio con 3. Sì, avete capito bene. Il motivo?ha iniziato la puntata del 14 novembre commentando la vicenda di Elon Musk che ha preso di petto i magistrati italiani, scatenando il disappunto del presidente della Repubblica Mattarella che ha replicato in modo netto. Parlando dell’intervento di Mr. Tesla sui giudici incaricati del caso Albania e dello scontro tra governo e magistratura, il giornalista ha utilizzato una metafora molto conosciuta per attaccare alcuni membri del governo colpevoli, secondo lui, di “non vedere, non sentire e non parlare” della querelle tra il miliardario e il Quirinale.