MotoGP, il video della caduta di Bagnaia a Barcellona: Viñales colpevole indiretto?

Dopo aver disputato una solida prima sessione di prove libere in vista del Gran Premio di2024, ultimo round stagionale del Mondiale, Francescosi è reso protagonista di unaabbastanza banale e anomala (per fortuna senza particolari conseguenze a livello fisico) mentre stava rientrando ai box.L’episodio in questione è arrivato subito dopo la prova di partenza ufficiale effettuata termine del turno, con un “che risponde al nome di Maverick. Pecco procedeva a bassa velocità in piena traiettoria verso curva 1, quando lo spagnolo dell’Aprilia si è presentato alla staccata con uno slancio nettamente superiore sfilando abbastanza vicino al ducatista.si è distratto per un attimo, perdendo l’anterioresua GP24 probabilmente a causagomma fredda (dopo la pausa per la prova di partenza) e scivolando per terra lungo la via di fuga presente all’esternoprima curva.