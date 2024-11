Biccy.it - Maria De Filippi querela dopo delle cattiverie sul suo conto

Così come accade a molti personaggi noti, ancheDeè stata vittima di fake news e false accuse. Durante l’ultima puntata di Password, il programma di RTL 102.5, la conduttrice ha parlato di tanti temi, tra cui quello dei social e di alcune falsità che hanno detto sul suo. Un uomo di recente ha accusatoDedi essersi appropriata di tutta l’eredità di Maurizio Costanzo. La presentatrice di Uomini e Donne ha rivelato di averto questo signore ed ha specificato di aver rinunciato all’eredità del marito, in favore dei figli di Maurizio.Desulle gravi accuse sul suo: “Mi ha fatto ribollire il sangue quello che ha detto”.“Ti destabilizza quello che dicono su di te con un nome finto, abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e rispettare ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché sui social non sia così.