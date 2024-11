Formiche.net - L’opposizione del Pd all’elezione di Fitto non è una mossa saggia. Sisci spiega perché

La crisi attuale della maggioranza di Ursula von der Leyen, scoppiata solo ore dopo l’elezione di Donald Trump, è un promemoria per chi pensasse che la Ue abbia una forza sua, indipendente dagli Usa. D’altro canto, l’idea che gli Stati Uniti possano preferire trattare indipendentemente con 27 governi piccoli e grandi dell’attuale Unione, invece che con un paio di grandi soggetti, trascura le attuali difficoltà di Washington.In America ci sono tre problemi, come emerge dalla selezione del gabinetto Trump, e sono in ordine: Cina, Cina e Cina. Dopo, ci sono due guerre che occorre chiudere o limitare al più presto per concentrarsi appunti sulla Cina. Quindi qualunque cosa semplifichi il processo di pensiero americano è benvenuto.Forse l’errore di alcuni sostenitori di von der Leyen è stato quello di scommettere solo su una sconfitta Harris e oggi quelli che invece volevano Trump festeggiano.