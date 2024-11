Biccy.it - Lodovica e BigMama pensano a un figlio: “Se le cose in Italia non dovessero cambiare deciderei di andarmene”

sono felicemente fidanzate da tempo e il loro amore è alla luce del sole. Fra le pagine di Rolling Stone la cantante ha parlato di lei e ha rivelato che sogna costruire una famiglia. “Ci penso quasi quotidianamente. Sono una donna del sud e vengo da una bellissima famiglia con papà, mamma e quattro figli, molto unita, con una casetta tutta nostra. E io vorrei avere la stessa cosa con la mia compagna, ricreare quel nucleo familiare nel quale mi sono trovata benissimo. Se sono felice è perché se ho bisogno e alzo la cornetta e trovo tantissime persone pronte a darmi una mano. Quando siamo in pochi in casa noi siamo in sei“.La fidanzata dile fa una sorpresa, lei: “Spero che sia quella definitiva” https://t.co/EynCI5r6b9— BICCY.IT (@BITCHYFit) March 11, 2024a un: “Se leinnondi”“Sono in prima linea come attivista LGBTQ+, anche se non penso che una mia canzone possail governo o le leggi” – ha aggiunto– “Però sono convinta che, piano piano, quando batti sul ferro, il ferro prende la forma che vuoi tu.