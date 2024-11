Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: si torna in pista dopo la bandiera rossa! Bagnaia e Martin osservati speciali

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.02si lancia in questo momento,lo fa poco.11.01 Si riprende da dove si era interrotto. Sempre la medesima configurazione di gomme, con soft sul davanti e media sul posteriore.11.00 Si riapre la pit-lane e siin.10.59 Vista questa interruzione, la sessione finirà qualche minutolo schedule previsto.10.57 I piloti ne approfittano per fare il punto della situazione, per capire anche l’uso delle mappature del motore, dovendo fare i conti con le temperature basse.10.55 Si lavora con lo scopettone per pulire lanella zona dellaincriminata (uscita di curva-4). Il cronometro si è fermato a -39’20”.10.54 Cancellati i tempi ottenuti dai migliori, pertanto è Mir a guidare le fila con la Honda in 1:41.