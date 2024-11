Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-7, 4-6, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il tedesco gioca ad un altissimo livello e vince il girone. Spagnolo eliminato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-AREVALO/PAVIC DALLE 18.00LADI RUUD-RUBLEV DALLE 20.3016.23 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’incontro insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.16.21 L’avversario in semifinale di Jannik Sinner sarà uno tra Casper Ruud ed Andrey Rublev. Per avanzare in semifinale al norvegese bastare 7 game oppure conquistare almeno un set.16.19 La stagione di Carlosnon è finita. Settimana prossima l’iberico tornerà in campo in Coppa Davis a Malaga provando a trascinare la Spagna. Tra le fila dei padroni di casa ci sarà anche Rafael Nadal all’ultimo ballo della propria leggendaria carriera.