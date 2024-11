La rivelazione choc di Federico Zampaglione | Ho visto la morte in faccia

Leggi su Dayitalianews.com

Oggi, 15 novembre, è in uscita “Il Cielo”, l’ultima canzone diispirata ad un momento buio della sua vita in cui ha pensato seriamente di morire. Poco prima dell’estate il cantante doveva sottoporsi ad un intervento considerato più o meno di routine, la rimozione della colecisti, ma sono subentrate una serie di complicazioni talmente serie che lui ha pensato addirittura di morire.Il racconto drammatico diIntervistato dal Corriere della Sera, il frontman dei Tiromancino ha raccontato che si era sottoposto all’intervento che era andato perfettamente, infatti il giorno dopo si era svegliato senza problemi ed era pronto per tornare a casa. Poi però dopo un po’ di tempo erano sopraggiunti dolori lancinanti e spaventosi e così il cantante era finito nuovamente sotto ai ferri, dove ci era rimasto per ben 4 ore.