Il Patriarca 2 anticipazioni seconda puntata del 22 novembre 2024 trama episodio 2 | Nemo è latitante

Ildi venerdì 22Torna Claudio Amendola nei panni del bossBandera, in prima serata su Canale 5. Lastagione de Ilsi preannuncia emozionante, piena di colpi di scena e tradimenti, una lotta senza esclusione di colpi per il potere. Sul piano personale,continua a lottare contro la progressione dell’Alzheimer. Mentre i ricordi iniziano a sfuggirgli, la malattia lo costringe a riflettere su tutte le sue scelte: poteva andare diversamente? L’ascesa aè davvero ciò che desiderava? Le questioni lasciate in sospeso trovano nuovi sviluppi.scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? A seguire, ledelladi Il2, in onda il 22.Il22, ladell’2:diventaI Bandera stanno ancora piangendo la morte di Carlo, quando un temibile nemico si affaccia in città.