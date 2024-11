Lettera43.it - Il nuovo rapporto di Intesa Sanpaolo e ASSTRA sulle performance del trasporto pubblico locale

Leggi su Lettera43.it

È stata presentata mercoledì 13 novembre a Bari la sesta edizione deldidelle imprese di. Il valore della produzione delle aziende del settore ha registrato un’accelerazione del 7,1 per cento a livello mediano nel 2022 e una crescita del 4,4 per cento nel 2023. Il risultato è in parte legato alla ripresa della domanda di mobilità. Nonostante le imprese di tpl risentano ancora, a livello medio nazionale, di una riduzione strutturale di passeggeri rispetto al dato pre-Covid, i dati mostrano una progressiva ripresa. Nel 2022 i passeggeri trasportati sono cresciuti del 31 per cento rispetto al 2021, nel 2023 del 15 per cento rispetto al 2022. Tuttavia, depurando i dati dall’inflazione, il valore della produzione, rispetto al 2019, mostra una leggera flessione del 2 per cento.