Lopinionista.it - “Il Geco e il Girasole”, raccolta poesie di Francesco Vito Ciaravino

Una coinvolgentedi novantanoveincentrate sull’amore, in cui l’autore fa riferimento alla sua esperienza personale per parlare di un sentimento complesso, ricco di sfumature a volte anche oscure. Sono liriche impregnate di passione così come di dolore, dove viene messo in scena una sorta di dialogo tra due amanti perduti, i quali possono solo sperare, un giorno, di ritrovarsi tra le tortuose strade della vita.Ile ilè la nuovapoetica di, giovane scrittore classe 2001 e studente di Lettere Moderne presso l’Università di Pisa; ha inoltre studiato Sceneggiatura presso la Scuola D’Arte Cinematografica di Genova. Nel 2023 vince il Premio Senato Accademia – sezione poesia studenti – consegnato dall’Accademia delle Arti e delle Scienze filosofiche in collaborazione con l’Università Aldo Moro di Bari; lo stesso anno pubblica la suapoetica d’esordio intitolata Combaciarsi.