Gouillon Dobbiamo veramente lasciare morire serbi cristiani Kosovo?

ROMA (ITALPRESS) – “Laa deve accettare il futuro senza”. L’ha detto il generale Wesley Clark giovedì su ABC News. L’ex leader militare che nel 1999 ha condotto una grande campagna di bombardamento contro laa si è mostrato orgoglioso dell’operazione della quale era al comando, e di cui dice che “ha portato la pace al- 25 anni dopo, la regione è in gran parte in pace. Sono fiero della gente della regione, che ha ottenuto questo straordinario risultato”.“Questi commenti sono profondamente dolorosi per laa, in particolare per la minoranza serba cristiana in, che rimane oppressa dalla maggioranza albanese musulmana – si legge in una nota dell’Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale del governo serbo -. Privi dei diritti, trattati come cittadini di secondo grado, idelvivono reclusi nei ghetto, dai quali escono solo a proprio rischio e a volte sono vittime di pogrom violenti.