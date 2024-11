Golf | Rozner in testa a Dubai Migliozzi è ventunesimo

Leggi su Sportface.it

parla francese il secondo round del DP World Tour Championship, ultimo atto dei play-off del massimo circuito continentale maschile di. Sul percorso del JumeriahEstates (par 72), grazie a un giro in 65 (-7) su un totale di 135 (70 65, -9), Antoineè volato inalla classifica. Il 31enne parigino, a metà gara, ha un colpo di vantaggio sul nordirlandese Rory McIlroy e sull’inglese Tyrrell Hatton, entrambi secondi con 136 (-8) dopo aver chiuso in vetta le 18 buche di apertura della competizione. Dietro di loro, in quarta posizione con 137 (-7), ecco invece il cileno Joaquin Niemann, anche lui come Hatton tra i big della Superlega araba.Per quanto riguarda gli azzurri, ha recuperato terreno Guido, che passa dalla 31esima alla 21esima posizione con 142 (72 70, -2) dopo una prova bogey free con due birdie.