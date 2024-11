Terzotemponapoli.com - Ferri: “Buongiorno fa reparto da solo”

L’allenatore ed ex Torino Giacomoa Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ha parlato del difensore del Napoli Alessandro. Il difensore azzurro, anche ieri sera, nella marcatura del compagno Lukaku, è stato impeccabile. Di seguito le parole dell’ex Torino ai microfoni della radio.: “uno dei più forti”Così l’allenatore: “a livello di Serie A e per l’età che ha è uno dei più forti. Non voglio essere di parte, io conosco Alessandro da quando aveva 8 anni, da quando è arrivato al Torino. Sono contentissimo per lui, Conte è andato sul sicuro, perchéfadae chi gioca con lui alza il rendimento. Alessandro può ancora migliorare nell’esperienza, è da pochi anni che gioca in questa categoria, ma il suo miglioramento non arriverà nel corso degli anni ma sarà veloce, arriverà mese dopo mese.