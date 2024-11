Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, Prodi spinge de Pascale: “Vincerà un romagnolo, Meloni non si è vista”. Video

Bologna, 15 novembre 2024 – “un.”. Il pronostico è di Romanoarrivato in piazza Santo Stefano poco prima delle 21, accanto a Michele deche replica: “Ci sono opportunità per tutti”. L’ex premier insiste: “Vedo tanti problemi nel mondo, ma non in Emilia-Romagna”, dice fiducioso, sorridendo al candidato di centrosinistra che ha scelto proprio piazza Santo Stefano a Bologna, a pochi passi dalla casa del fondatore dell’Ulivo, per chiudere una campagna elettorale su e giù per l’Emilia-Romagna. Lo sguardo del Professore va alle urne di domani e lunedì, con ottimismo: “Se vediamo la piazza, direi che va bene, perché non si èmai in questa campagna elettorale una piazza così. Io penso che vada bene”. Il pronostico ha una “prova” inequivocabile: “Giorgialunedì non è venuta (all’evento per Elena Ugolini, ndr) perché quando perde, non va.