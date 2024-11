Gaeta.it - Elezioni in Emilia-Romagna: i candidati in corsa per la successione di Bonaccini

Facebook WhatsAppTwitter Un evento atteso nel panorama politico italiano si svolgerà domenica e lunedì in. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione, un compito gravoso che spetterà a uno dei quattroin gara. La lotta principale avviene tra Michele De Pascale, attuale sindaco di Ravenna e rappresentante del Partito Democratico, e Elena Ugolini, una preside indipendente sostenuta compatamente dal centrodestra. Questo voto non è solo una questione di scelte politiche, ma anche un test cruciale per la partecipazione degli elettori.Le dinamiche del voto dell’L’affluenza alle urne rappresenta l’incognita chiave di queste. Rispetto al passato, l’interesse della stampa sembra essere diminuito, creando una certa preoccupazione tra i partiti per il numero di elettori che si presenteranno.