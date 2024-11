Calciomercato.it - Dybala torna alla Juve, il messaggio ufficiale scatena i tifosi

Paulodi nuovo in bianconero, segnali per un ritorno dell’argentino a Torino: messaggi particolari‘Joya’Non è stata una storia d’amore banale, quella tra Pauloe lantus. L’argentino ha vissuto sette anni davvero molto intensi e importanti in maglia bianconera, stagioni segnate da tanti successi e da numeri di altissimo livello., il– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) 115 gol in 293 presenze totali, a coronare un percorso fatto di 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Non solo i numeri, ma anche le prestazioni e le giocate della ‘Joya’, dalle parti dell’Allianz Stadium, sono rimaste negli occhi e nel cuore di molti. Anche adesso che, da tempo, l’argentino indossa un’altra maglia. Rivali in campo sì, nemici mai.