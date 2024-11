Gaeta.it - Crescita e innovazione: la cooperativa La Cupa punta sull’internazionalizzazione

Facebook WhatsAppTwitter Lapugliese La, nota per una vasta gamma di trasformati artigianali, sta vivendo un periodo di rilancio. Sotto la presidenza di Gianluca Manfredi, l’azienda sta notando un incremento degli ordini, in particolare in vista delle festività natalizie. Al centro della produzione c’è il pomodoro essiccato, un prodotto che ha conquistato una sua fetta di mercato. Il riprendere degli ordini si spiega anche con la crescente domanda di prodotti di alta qualità, tipici della tradizione gastronomica italiana, che rispondono a un crescente interesse da parte dei consumatori.Lagrazie alle fiere e ai mercati esteriLa strategia di marketing dellasi fonda sulla partecipazione attiva a fiere di settore, un’opportunità importante per stabilire nuove connessioni commerciali e ampliare le vendite, soprattutto per quanto riguarda l’export.