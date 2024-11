Ilgiorno.it - Collegio Borromeo. Benvenute matricole:: "Preparatevi alla vita"

Il più anticouniversitario di merito in Italia, l’Almo, ha inaugurato ieri il nuovo anno accademico. Durante la cerimonia, che si è svolta nel salone degli Affreschi e si è aperta con i saluti istituzionali del presidente delVincenzo Salvatore, sono intervenuti per conto del comitato scientifico Marta Cartabia, già giudice della Corte Costituzionale e ministra della Giustizia, Patrizio Bianchi, economista ed ex ministro dell’istruzione, e Andrea Moro, linguista, neuroscienziato e docente dello Iuss, che, coordinati da Renzo Dionigi, chirurgo e già rettore dell’Università degli studi dell’Insubria, hanno dialogato su "Lanon è per dilettanti". La lectio è stata tenuta da Piero Stanchi alumnus del, ingegnere, manager delle telecomunicazioni.