Inter-news.it - Clamoroso Lione, retrocesso! In estate un loro giocatore disse no all’Inter

Il, uno dei club storicamente più prestigiosi del calcio francese, è al centro di una crisi senza precedenti. La DNCG, l’organo di controllo finanziario del calcio francese, ha ufficializzato la retrocessione del club in Ligue 2 a titolo conservatorio. Inun calciatore accostato insistentemente, rifiutò il suo trasferimento in nerazzurro per andare a giocare in Francia.– Ilsi trova a vivere probabilmente il periodo più buio della sua storia. Dal punto di vista sportivo, la squadra è quinta in classifica e con risultati sicuramente deludenti. Sul piano economico, la situazione è ben più drammatica. L’indebitamento del club è esploso a causa di una gestione finanziaria considerata insostenibile dalla DNCG, che aveva già imposto rigidi vincoli alla società nelle scorse stagioni.