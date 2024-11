Impresaitaliana.net - Casolaro riceve il Premio Eubiosia per l’impegno a sostegno della Fondazione ANT

Nuna, amministratore delegato diHotellerie, ritira ilnella sede di Bologna in nome di tutta la famigliaper ilai progettiANT«re questoè stato emozionante, carico di significato per me e la mia famiglia, non solo come contributo concreto alle comunità e adelle fragilità sociali, ma anche perché ci lega al ricordo sempre vivo del nostro amato Paolo Jr».Così Nuna, amministratore delegato diHotellerie che ha ritirato ilnella sede di BolognaANT che da 46 anni opera sul territorio per fornire assistenza gratuita e prevenzione oncologica.Con il“Supporto alla missione” è stato riconosciutoche l’azienda napoletana ha posto nei progetti di assistenza, prevenzione e ricerca oncologicae per il contributo fornito in occasione“Rassegna delle Giacche Bianche”.