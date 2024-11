Quifinanza.it - Cambiano i requisiti del Bonus Natale 2024, esteso anche ai genitori single

Il Governo amplia la platea delle persone che potranno accedere al, con una decisione del Consiglio dei ministri che porta il numero di possibili beneficiari a oltre 4,5 milioni. L’esecutivo ha infatti eliminato il requisito di avere un coniuge a carico, lasciando soltanto quello del figlio a carico. In questo modo saranno inclusi.Ilsarà erogato con la tredicesima ai lavoratori dipendenti con un reddito inferiore a 28mila euro. La misura non potrà superare i 100 euro a lavoratore e sarà una tantum, quindi non ripetibile né nei mesi successivi né il prossimo anno.IdelIl Governo ha approvato nel Consiglio dei ministri del 14 novembre un ulteriore allargamento della platea a cui è riservato il cosiddetto, lo sconto fiscale per i lavoratori dipendenti con basso reddito.