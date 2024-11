Quifinanza.it - Borse chiudono settimana debole. Piazza Affari tiene con risiko e conti

Leeuropeelaall’insegna dellazza, in scia alla performance di Wall Street e dei mercati asiatici, mentre, che archivia un timido guadagno grazie agli spunti positivi sul fronte dei risultati trimestrali ed albancario.Economia e Banche centraliSul fronte macroeconomico sono da segnalare una serie di dati macroeconomici in chiaroscuro. Oggi sono arrivati dati contrastanti dalla Cina – deboli le vendite al dettaglio, bene la produzione – mentre il PIL del Regno Unito ha confermato la fase di rallentamento dell’economia nel Vecchionente. Nel complesso migliori delle attese i dati USA di questo pomeriggio, mentre l’inflazione USA è risalita a ottobre al 2,6% centrando le attese degli analisti.La Commissione europea ha intanto tagliato le stime di crescita dell’Italia, segnalando che il Paese crescerà soltanto dello 0,7% nel 2024 (rispetto al precedente +0,9%) e dell’1% l’anno venturo (contro +1,1%), per poi salire dell’1,2% nel 2026, a causa anche delle incertezze sul protezionismo della nuova amministrazione Trump.