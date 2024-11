Notizie.com - Belluno, hotel rifiuta coppia israeliana: l’albergo è sparito dal web e dai social

Leggi su Notizie.com

Nelle ultime ore si è acceso il caso attorno a undiche hato unadi turisti israeliani considerandoli “responsabili di genocidio”.La guerra tra Israele e Palestina sta inevitabilmente cambiando il modo di vedere il mondo. Ripercussioni, polemiche e scontri si stanno susseguendo nelle ultime settimane in diverse aree del mondo. Le recenti vicende in Olanda ed in Francia ne sono dimostrazione. E in Italia un caso particolare sta facendo molto discutere.poi sparisce daied è irrintracciabile (Notizie.com)“Buongiorno, vi informiamo che gli israeliani, che sono responsabili di un genocidio, non sono i benvenuti nella nostra struttura. Quindi se vorrete cancellare la prenotazione, gratuitamente, ve ne saremmo grati“.