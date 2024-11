Gaeta.it - Attacco di droni a Odessa: civili colpiti e danni ingenti alla città

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovoaereo ha scosso ladi, colpita da un massiccio bombardamento dirussi nella serata di ieri. La violenza dell’incursione ha provocato la morte di una donna e almeno due feriti tra la popolazione civile. Il governatore militare Oleh Kiper ha fornito i dettagli sulle conseguenze, evidenziando ia edifici residenziali, a una chiesa e a veicoli. Le fiamme si sono propagate in vari punti della, con ripercussioni anche sulla rete di condutture per il riscaldamento, creando ulteriori difficoltà per gli abitanti.Conseguenze degli attacchi in UcrainaNelle ultime 24 ore, le autorità regionali hanno riferito di un bilancio tragico: almeno duesono stati uccisi e 28 feriti a causa degli attacchi russi in diverse zone dell’Ucraina.