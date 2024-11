Alexia torna alla dance e sogna Sanremo | Ho proposto 2 brani

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dopo oltre 20 anni, icona della musicaanni ’90,con un nuovo singolo in inglese, ‘I Feel Feelings’ (Garbo Dischi/Daylite Records), scritto dai Dragonette, band canadese di musica elettronica e synthpop. E l’artista italiana, dopo aver venduto più di 5 milioni di dischi in tutto il mondo,anche dire sul palco di: “Mi piacerebbe. Hodue, ma siamo in tantissimi a farlo, quindi è molto difficile”. Il brano, in uscita domani, segna una nuova fase della sua carriera, un ritorno alle originicon una rinnovata maturità artistica. “C’è stato un percorso che è durato un po’ di anni”, confessa. “Nel 2020, quando ho pubblicato un disco di Natale con le canzoni in inglese, ho risentito il desideriore con un inedito in inglese e questo brano mi ha fatto ripensareme di vent’anni fa”.