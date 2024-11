361magazine.com - Al via la nuova edizione de “I viaggi del Cuore”, le anticipazioni

Da sabato 16 novembre, alle ore 09.30, su Canale 5, al via lade “Idel”Da sabato 16 novembre, alle ore 09.30, su Canale 5, al via lade «Idel», il format culturale e spirituale a cura di Don Davide Banzato, che racconta bellezze, storia, arte e tradizioni dell’Italia e del mondo attraverso la visita di santuari e pellegrinaggi.Nel primo appuntamento, Don Davide arriva a Palermo, per partecipare alla Festa di Santa Rosalia, una delle sante più amate della Sicilia, prosegue verso la terra di San Patrizio e di Santa Brigida, l’Irlanda, con i suoi monasteri e abbazie, e arriva sino all’isola di Malta per conoscerne la grande tradizione spirituale. Ilo procede tra le bellezze storico-artistiche della via Carolingia, in provincia di Mantova, in Turchia alla scoperta della storia dei Concili e della tradizione cristiana e, infine, in Vaticano per conoscere il significato storico e spirituale del Grande Giubileo.