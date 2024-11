Lanazione.it - 15 novembre, mancano 40 giorni a Natale: in Toscana è già festa tra luci e nevicate finte

Firenze, 152024 – Inizia il conto alla rovescia al40e lasi prepara a festeggiare in grande stile. Empoli apre i festeggiamenti il 16alle 18:30 con l’accensione del “Grande Albero di” in Piazza Farinata degli Uberti, alto 17 metri e arrivato direttamente da Londra. Seguirà la Grande parata per il centro storico e la grande nevicata artificiale. Empoli Città delprevede poi l’accensione delle luminarie del centro storico, e per ammirarle decorazioni e allestimenti torna il trenino turistico. Tutto pronto anche per Arezzo Città del, la rassegna di eventi che dal 16al 6 gennaio, ogni fine settimana, vestirà ail centro storico toscano. Tante le attrazioni: il “Prato”, grande area verde che domina la città, si trasforma nel “Bosco delle emozioni”.