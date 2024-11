Bergamonews.it - Videosorveglianza e antifurti: a Bergamo soluzioni su misura con Global Security

Leggi su Bergamonews.it

Nel territorio bergamasco, la sicurezza sta diventando una priorità per case, uffici e aziende.affidabili come impianti die sistemi antifurto offrono una protezione strategica in contesti domestici e professionali, garantendo tranquillità e protezione costante.A, un partner di riferimento per le esigenze di sicurezza è, azienda fondata nel 2001 da Andrea Soldo. Con sede ad Antegnate,si distingue come realtà dinamica e specializzata nella progettazione, installazione ed assistenza di impianti di sicurezza integrata. Grazie alla consolidata esperienza nel settore, l’azienda offresuper abitazioni, uffici ed aziende, vantando collaborazioni con importanti marchi come Honeywell e Bosch.La sicurezza, oggi, richiede sistemi efficaci e tecnologicamente avanzati.