Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 14 11 24

Io credo che ciclicamente, da quando commento, mi capiti di scrivere esattamente la stessa opinione.Cioè io sono sicura che, senza bisogno di andare troppo lontano, spulciando tra le opinioni degli ultimi mesi ne troverò almeno altre 3/4 uguali a quella che sto per scrivere adesso.Dico sempre le stesse cose, perché accadono sempre le stesse cose.Sempre gli stessi comportamenti, sempre i soliti due pesi e due misure, sempre la solita incoerenza, sempre la solita solfa, insomma.Ora, sia chiaro, l’ho detto già un paio di opinioni fa e lo ribadisco: a me questo Vincenzo puzza. Oltre alle segnalazioni su di lui che abbiamo pubblicato (QUI l’articolo), ho letto altre testimonianze che lo descrivono come una persona poco limpida, con la bugia facile e bravo a rigirarsi lee manipolarle a proprio piacimento tenendo il piede in più staffe.