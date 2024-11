Lanazione.it - "Un servizio di interesse pubblico". Frasconi: è vera economia circolare

Leggi su Lanazione.it

"Chiederemo il riconoscimento del nostrodi, che è, sostegno alle persone in difficoltà e non pesa sui bilanci delle istituzioni". E’ amareggiato e preoccupato Lorenzo, ex presidente di Emmaus Prato e oggi componente del consiglio direttivo. Memoria storica dell’associazione, presta ancoracome volontario alla cassa due giorni alla settimana. Dirigente del Comune per decenni, oggi è consigliere comunale eletto con la lista civica che sosteneva la candidatura a sindaco di Gianni Cenni. Conosce molto bene il mondo della burocrazia. Cos’è successo con Alia? "Un paio di mesi fa ci è stato comunicato che il ritiro dell’invenduto sarebbe stato sospeso, in attesa di stipulare una nuova convenzione. Questo ci ha sorpreso". Perché? "Non c’erano mai stati problemi con Asm, ma anche con Alia.