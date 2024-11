Calciomercato.it - Trenta milioni sono troppi, la Juventus ha un piano per il difensore

Leggi su Calciomercato.it

Giuntoli deve acquistare subito un centrale, ma fa i conti con la mancanza di budget: l’idea per aggirare l’ostacoloE adesso bisogna fare in fretta e farsi trovare pronti almeno per la Supercoppa italiana. Ladeve spingere il piede sull’acceleratore dopo la doppia tegola: prima Bremer, poi Cabal, una doppia lesione del legamento crociato che ha dimezzato di fatto la difesa di Thiago Motta., laha unper il(ANSA) – Calciomercato.itA Giuntoli l’arduo compito di trovare due calciatori che da gennaio possano dare una mano alla causa, con la missione di chiudere i colpi il prima possibile considerato che ad inizio gennaio ci sarà anche la semifinale della Supercoppa Le idee alla dirigenza bianconera non mancano di certo: si parte dall’ex Inter Skriniar si passa per Dragusin e si arriva a Lucumì, Bijol e Hancko.