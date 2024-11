Lapresse.it - Stellantis, i sindacati: “Insoddisfatti, bisogna andare a Chigi”

Leggi su Lapresse.it

“In oltre un anno il tavolo del MIMIT non ha prodotto alcun risultato e a tratti è stato perfino controproducente”. Così Gianluca Ficco, segretario nazionale della UILM, a margine del tavolo tra, il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso e le parti sindacali: “Chiediamo un’immediata convocazione alla presidenza del consiglio”, chiede quindi Ficco, che poi afferma: “C’è solo un punto su cui siamo d’accordo con il governo. Vale a dire la necessità di cambiare le politiche demenziali dell’Europa sull’elettrificazione dell’auto. Ma siamo assolutamente in dissenso sulla mancanza di una politica industriale”. “Il governo ha annunciato il ripristino per il 2025 di quel fondo tagliato dell’80%, ma è evidente che 200 milioni in più, rispetto a un taglio di oltre 4 miliardi è del tutto insufficiente” sottolinea quindi Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM-CGIL, responsabile del settore automotive, a cui fa quindi eco Ferdinando Uliano, segretario nazionale FIM-CISL: “alzare il livello di interlocuzione”, intendendo quindi che per avere “una spinta in più si va a Palazzo, sentendo i vertici di Fiat”.