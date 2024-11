Lanazione.it - Sos impianti sportivi. Inagibili e costi elevati. Il Comune interviene. Ma i problemi restano

PISTOIA Una delle aree dedicate al calcio fra le più ampie e organizzate in città che, finora, non era a disposizione per la disputa di partite ed eventi soprattutto nel weekend per l’assenza di un custode, con le annesse mansioni. E così succede che il, per poter disegnare le righe dei campi da gioco di Pistoia Ovest "A" e "B", è costretta a sborsare 15mila euro per il prosieguo della stagione sportiva per poter sanare questa pecca. Sembra una storia al limite del surreale ma è la realtà rappresentata da una determina dirigenziale del 6 novembre scorso che può dare una svolta sull’utilizzo nelle prossime settimane e mesi della struttura, particolarmente ambita – per esempio – per il settore giovanile della Pistoiese e non solo. Anche perché, con Pistoia Ovest non utilizzabile, alcune partite sono state spostate al sussidiario "Turchi".