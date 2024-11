Sos dai Confidi della Campania | Utilizzare subito le risorse contro l’usura previste dalla legge 108

Leggi su Ildenaro.it

i fondi esistenti al più presto per non rimanere soffocati dagli usurai e per dare uno slancio all’economia sana. E’ l’SoS che lancia ilPmiche fa un appello pressante alle imprese in difficoltà affinché utilizzino leeconomiche messe a disposizione dalle108 del 1996. La norma prevede il Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese e prevenire il grave fenomeno che, specie al Sud, mette in ginocchio tante piccole e piccolissime aziende. Sul temaPmiin collaborazione con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha promosso un ingiovedì prossimo, 21 novembre (ore 10), nella Sala Grande Gallerie d’Italia in Via Toledo a Napoli (le assise rientrano nel programma 2024 di ‘Educazione Finanziaria’).