Riaprono al pubblico i bunker antiaerei della Seconda Guerra Mondiale in Lombardia

Facebook WhatsAppTwitter Dal 30 novembre al 14 dicembre, ia Ponte San Pietro, Dalmine, Sesto San Giovanni e Brescia si apriranno eccezionalmente al. Questi luoghi, testimoni di un passato drammatico, offriranno visite guidate per riportare alla luce le esperienze vissute da chi si rifugiava durante i bombardamenti.L’importanza del progetto1944Il progetto1944 ha come obiettivo quello di far conoscere, attraverso esperienze dirette, la storia delle persone che nei momenti più criticisi rifugiarono in questi spazi. Le visite guidate non sono solo un’opportunità turistica, ma un modo per comprendere il significatopaura che essa porta con sé. I promotori del progetto, infatti, sottolineano come nella memoria collettiva ci sia bisogno di esperienze emotive per educare le giovani generazioni alla pace e alla tolleranza.