Ilgiorno.it - Riapre l'asilo nido di Guardamiglio chiuso anni fa:"Servizio garantito da gennaio"

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 14 novembre 2024- A2025, dopodi chiusura, riaprirà l’di. Lo ha annunciato il sindaco Giancarlo Rossetti, in stretto contatto con il team dell’Lo Stregatto: ”Il, atteso dalle famiglie, riaprirà all’inizio del 2025 ed è stato affidato alla gestione della Cooperativa Sociale “s3Bef” . Sarànella struttura attigua al plesso scolastico del paese- chiarisce il primo cittadino- . L’eraormai da diversie la sua riapertura era stata una delle principali promesse elettorali della mi lista civica “Ripartiamo Insieme””. Per arrivare all’obiettivo, i neo eletti amministratori hanno agito appena in carica: ”A ottobre, quindi, il Comune ha aperto un bando per affidare ilad un ente terzo e la cooperativa sociale “S3bef”, che attualmente gestisce l'Stregatto di San Rocco al Porto e che già in passato aveva gestito ildi, ha colto questa opportunità- prosegue Rossetti soddisfatto-.