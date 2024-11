Gaeta.it - Protesta a Palermo per il mancato servizio elettrico all’istituto Falcone: genitori esasperati

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un gruppo diha dato vita a una, situato nel quartiere Zen di, a causa della mancanza di corrente elettrica che ha colpito le attività scolastiche. La situazione si protrae da dieci giorni, ed in questo lasso di tempo centinaia di bambini delle scuole elementari e medie sono stati costretti a recarsi in aula senza che le aule potessero beneficiare di un’adeguata illuminazione o di dispositivi elettronici. Una situazione che ha spinto ia mobilitarsi, stanchi di attendere una risoluzione a un problema che ha chiuso la scuola in un momento che dovrebbe essere dedicato all’apprendimento.Dettagli della situazioneLa difficoltà principale derivante dalla mancanza di elettricità si è intensificata nei giorni scorsi, quando ihanno iniziato a notare che non solo le aule non disponevano di corrente, ma che anche strumenti essenziali per la didattica erano inutilizzabili.