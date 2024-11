Gaeta.it - Proposte per il settore agricolo: misure urgenti al centro della discussione di Palazzo Chigi

Facebook WhatsAppTwitter Il recente incontro atra il governo e le associazioni datoriali ha messo in luce questioni fondamentali per il futuro dell’agricoltura italiana. Il presidenteCia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, ha esposto delleessenziali per garantire la sostenibilità e la competitività del, a fronte delle sfide emergenti legate al cambiamento climatico e alle crisi fitosanitarie. Obiettivi chiave sono il supporto ai giovani agricoltori, la gestione delle emergenze e il rafforzamento del sistema creditizio per facilitare l’accesso ai finanziamenti.per il ricambio generazionale e la liquiditàLeper garantire il ricambio generazionale sono uno dei punti cruciali sollevati durante la riunione. Fini ha messo in evidenza la necessità di reintrodurre, per il 2025, lo sgravio contributivo per i giovani agricoltori.