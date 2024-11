Iodonna.it - «Penso al futuro di mia figlia. Stiamo vivendo l’inizio di una rivoluzione delle donne in cui credo molto, una rivoluzione talmente potente che non si arresterà»

Leggi su Iodonna.it

Dal nuoto al consiglio di amministrazione della Fondazione Giulia Cecchettin. Federica Pellegrini supporta l’iniziativa contro la violenza di genere voluta da Gino Cecchettin, padre della 22enne uccisa l’anno scorso dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Una scelta che la Divina ha preso con un obiettivo ben preciso: «Mi sono sempre espressa in manieradura contro la violenza e continuerò a farlo, condividendo e sostenendo le iniziative della Fondazione», spiega al Corriere della Sera. Gino Cecchettin, la battaglia in nome di Giulia: «Dite alle vostre compagne e mogli ti amo» X Leggi anche › Giulia Cecchettin, oltre 100 le petizioni in sua memoria, contro la violenza sulle